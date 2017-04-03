Иван Маринин: в Удмуртии вдвое занижено количество аварийных домов

По словам министра энергетики, ЖКХ и госрегулирования тарифов, речь идет об объектах, вошедших в реестр после 1 января 2012 года.

Ижевск. Удмуртия. Министр энергетики, ЖКХ и госрегулирования тарифов Удмуртии Иван Маринин высказал мнение о том, что в регионе вдвое занижено количество аварийных домов, вошедших в реестр после 1 января 2012 года. По его словам, муниципальным образованиям республики в ближайшее время нужно провести очередную ревизию, чтобы подготовить список, который ляжет в основу программы переселения в будущем.

«На повестке дня остро стоит вопрос о расселении аварийных домов, которые признали таковыми после 1 января 2012 года. Новый реестр включает в себя 576 аварийных домов общей площадью 86 тыс. кв. м. Это 6 тыс. человек. Учитывая, что порядок и условия финансирования данных домов не определены. Многие муниципальные образования сдерживают данную работу. Так образом, мы считаем, что указанная цифра в Удмуртии занижена в два раза», - сказал Маринин в ходе своего выступления на аппаратном совещании органов государственной власти.

По словам министра, ревизию нужно провести до мая 2017 года, так как в конце весны пройдет заседания Госсовета России, на котором рассмотрят тему продолжения программы по расселению жильцов из аварийных домов.