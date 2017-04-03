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      Причиной пожара в церкви на улице Ворошилова в Ижевске стал поджог

      09:17, 03 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      09:17, 03 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      476
      0
      #МЧС\n#Ижевск\n#религия\n#происшествие\n#пожар
      Фото: facebook.com (Светлана Осколкова)
      476
      0

      Пламя вспыхнуло в помещении для строителей, которое находится недалеко от самого здания храма.

      Ижевск. Удмуртия. Причиной пожара в церкви на улице Ворошилова в Ижевске стал поджог. Об этом на аппаратном совещании органов государственной власти рассказал начальник главного управления МЧС России по Удмуртской Республике Петр Фомин.

      «25 марта произошел пожар в церкви на улице Ворошилова в Ижевске. Причина происшествия – поджог», - отметил Фомин.

      Напомним, возгорание случилось на территории церкви «Вера, действующая любовью» на улице Ворошилова. Пламя вспыхнуло в помещении для строителей, которое находится недалеко от самого здания церкви.

      09:17, 03 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      476
      0
      #МЧС\n#Ижевск\n#религия\n#происшествие\n#пожар
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