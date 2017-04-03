Последняя инстанция: жители Сарапула снова обратились за помощью к Путину

Речь идет о жителях поселка Симониха, которые остались отрезанными от жизни после того, как на Каме тронулся лед.

Санкт-Петербург. Жители Сарапула снова обратились за помощью к Путину. Вопрос, касающийся жителей поселка Симониха, российскому лидеру задал журналист Алексей Серебренников.

«Есть такой город Сарапул. Он попадал к вам уже в одном из прямых обращений: почему все так плохо в Сарапуле, но в более жестком выражении. За городом Сарапулом есть поселок Симониха. Там проживает порядка 40 пенсионеров, им всем за 60 лет. Дома – это бараки, построенные в 60-е годы. Сейчас Кама пошла, лед пошел. К ним не может приехать ни пожарная, ни скорая – они брошены. Помочь бы им этой программой (программа переселения жителей из ветхого жилья – прим. ред.), чтобы они под конец жизни получили нормальные условия жизни», - обратился к Президенту России журналист из Удмуртии.

Журналист из Удмуртии попросил Путина помочь пенсионерам из Симонихи Uploaded by ИА Сусанин on 2017-04-03.

Владимир Путин, в свою очередь, отметил важность программы, которая действуют на территории Удмуртии уже несколько лет, а также рассказал о том, что ее нужно продолжить.

«Эта программа, которая возникла после того как были урегулированы финансовые споры с известной компанией нефтяной. Тогда часть средств, которые она выплатила за жульничество с госналогами – они пошли на создание фонда, а затем и программы по расселению. Она оказалась очень эффективной. Мы сделаем все, чтобы ее продолжить», - сказал Путин.

Он также отметил, что на данный момент рано говорить об объемах и сроках программы, так как речь идет о конкретных обязательствах.

«…к этому нужно подходить очень аккуратно, но в целом, я считаю, что это хорошая программа и ее надо продолжить», - подытожил Владимир Путин.