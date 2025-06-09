Кез. Удмуртия. Новый первый заместитель главы Минсельхоза Удмуртии Василий Муклин совершил свою первую рабочую поездку с момента назначения на должность. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона.

Напомним, 2 июня Василий Муклин покинул пост главы Шарканского района Удмуртии, который занимал с 2015 года. С 3 июня он вступил в должность первого замминистра сельского хозяйства Удмуртии. Эту должность ранее занимал Михаил Юдин, однако 29 мая стало известно, что он решил сложить с себя полномочия и «передать эстафету другим».

Василий Муклин посетил объекты в Кезском районе, строящиеся по программе комплексного развития сельских территорий. В программу инспекции вошли Кезский районный Дом культуры, в котором сейчас ведётся капитальный ремонт, и строящийся физкультурно-оздоровительный комплекс в посёлке Кез.

В Доме культуры на момент проверки уже завершена укладка плитки, полностью готовы стены на третьем этаже, ведётся установка дверей и настил линолеума.

«Продолжаются работы по замене электропроводки на втором этаже. Важным этапом стало начало демонтажа зрительного зала, расположенного на втором этаже. Ранее в спортивном зале были смонтированы прожектора, начат демонтаж полов и продолжена замена кабелей. Также завершилась укладка пола из шпунтованной доски в танцевальном классе и был произведен демонтаж электрических кабелей в спортивном зале», – говорится в сообщении.

В посёлке Кез Василий Муклин посетил строительство ФОКа. Здесь ведутся работы по установке фундамента будущего спортивного сооружения. Также первый замминистра сельского хозяйства республики встретился с председателями СПК «Маяк» и СПК «Степаненки». Основной темой обсуждения стало состояние дорожной сети в районе, вопросы ремонта и содержания дорог.