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В Удмуртии пройдут дополнительные выборы в Госсовет и представительные органы районов

16:32, 06 августа, 2019
Диана Ворончихина
В Удмуртии пройдут дополнительные выборы в Госсовет и представительные органы районов
16:32, 06 августа, 2019
Диана Ворончихина
86
0
#выборы\n#Ижевск\n#власть и чиновники\n#власть\n#Удмуртия\n#новости\n#Госсовет Удмуртии\n#выборы в Госсовет Удмуртии
Фото: susanin.news
86
0

В настоящее время завершена процедура регистрации кандидатов.

Ижевск. Удмуртия. В единый день голосования в Удмуртии пройдут дополнительные выборы депутатов Государственного совета республики по Центральному и Молодёжному одномандатным избирательным округам. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Также 8 сентября выберут депутатов представительных органов в 7 районах, 12 вакантных мандатов, и в 20 поселениях. В Завьяловском районе состоятся основные выборы депутатов Совета депутатов МО «Октябрьское».

Сейчас завершена регистрация кандидатов. Всего выдвинуто 224 кандидата: 192 - политическими партиями, 32 - в порядке самовыдвижения. 212 кандидатов прошли регистрацию, 11 кандидатам отказано в регистрации, 1 кандидат выбыл по заявлению.

24 июля стартовал приём заявлений от граждан о включении в списки избирателей для голосования по месту нахождения в ТИК и в МФЦ, а также на портале «Госуслуги». С 28 августа приём заявлений начнётся и в участковых избирательных комиссиях.

Избирательные участки в основном будут располагаться в школах, домах культуры и сельских клубах, в детских садах, зданиях администраций.

16:32, 06 августа, 2019
Диана Ворончихина
86
0
#выборы\n#Ижевск\n#власть и чиновники\n#власть\n#Удмуртия\n#новости\n#Госсовет Удмуртии\n#выборы в Госсовет Удмуртии

 

 

 


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