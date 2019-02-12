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Глава Устиновского района Ижевска Игорь Утробин покинет пост по собственному желанию

15:45, 12 февраля, 2019
Диана Ворончихина
15:45, 12 февраля, 2019
Диана Ворончихина
861
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#кадры\n#Ижевск\n#власть и чиновники\n#власть\n#Удмуртия\n#новости
Фото: пресс-служба администрации Ижевска
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С 13 февраля по 1 марта он будет в отпуске, затем уйдет с должности.

Ижевск. Удмуртия. Глава Устиновкого района Ижевска Игоря Утробин будет уволен. Как сообщает пресс-служба администрации города, такое решение принято на основании заявления по собственному желанию.

С 13 февраля по 1 марта Утробин будет в отпуске, затем покинет пост.

Должность руководителя района временно будет занимать первый заместитель Владимир Филимонов.

Отметим, что Игорь Утробин проработал главой администрации Устиновского района 10 лет.

15:45, 12 февраля, 2019
Диана Ворончихина
861
0
#кадры\n#Ижевск\n#власть и чиновники\n#власть\n#Удмуртия\n#новости

 

 

 


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