Глава Устиновского района Ижевска Игорь Утробин покинет пост по собственному желанию

С 13 февраля по 1 марта он будет в отпуске, затем уйдет с должности.

Ижевск. Удмуртия. Глава Устиновкого района Ижевска Игоря Утробин будет уволен. Как сообщает пресс-служба администрации города, такое решение принято на основании заявления по собственному желанию.

С 13 февраля по 1 марта Утробин будет в отпуске, затем покинет пост.

Должность руководителя района временно будет занимать первый заместитель Владимир Филимонов.

Отметим, что Игорь Утробин проработал главой администрации Устиновского района 10 лет.