91 человек подал заявку на участие в открытом конкурсе «Команда Ижевска»

Итоги подведут 15 августа.

Ижевск. Удмуртия. На участие в открытом конкурсе по отбору в кадровый резерв «Команды Ижевска» поступила 91 заявка. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртии.

На следующем этапе всем участникам предстоит решение ситуационных задач индивидуально, тестирование управленческих компетенций и работа в командах. Итоги будут подведены 15 августа.

Напомним, что конкурс стартовал 23 июля. Детали отбора в «Команду Ижевска» раскрыл один из участников конкурсной комиссии бизнесмен Иван Клабуков.