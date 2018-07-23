В столице Удмуртии стартовал конкурс по отбору в кадровый резерв «команды Ижевска»

Открытый конкурс пройдет с 23 июля по 15 августа.

Ижевск. Удмуртия. Жители республики смогут попасть в кадровый резерв «команды Ижевска». Согласно постановлению администрации столицы Удмуртии, открытый конкурс пройдет с 23 июля по 15 августа.

Принять в нем участие могут граждане в возрасте от 25 до 55 лет, с высшим образованием и управленческим опытом не менее 4 лет.

Конкурс проходит в 5 этапов. Участникам предстоит решить ситуационные задачи (кейсы), тестирование управленческих компетенций, работа в командах.

Победителей включат в резерв управленческих кадров города, они смогут работать в составе экспертных групп и коллегиальных органов, а также помогать в разработке и реализации проектов.

Подать заявку можно на адрес ums@izh.ru. Полный текст положения о конкурсе здесь.