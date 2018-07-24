Работы хватит всем: в Ижевске рассказали о конкурсе в кадровый резерв

Детали отбора журналистам раскрыл один из участников конкурсной комиссии бизнесмен Иван Клабуков.

Ижевск. Удмуртия. В столице Удмуртии рассказали о конкурсе, в результате которого власти намерены пополнить кадровый резерв муниципалитета. О деталях отбора журналистам сообщил член конкурсной комиссии бизнесмен Иван Клабуков.

Клабуков является руководителем и сооснователь компании Hudway. Команда единомышленников в ноябре 2015 года представила продукт Hudway Glass, создающий проекцию дороги на специальный экран. Гаджет попал в топ-10 лучших проектов мировой автоиндустрии, заняв второе место на выставке Launchpad в США, а в ноябре 2017 проект собрал около 640 тыс. долларов на производство нового устройства.

По словам Ивана Клабукова, инициатива реализуется по аналогии с ранее проведенными конкурсом «Лидеры России» и конкурсом по отбору в кадровый резерв Удмуртии.

«Прежде всего – это кадры, а кадры решают все, как известно. Поэтому чем качественнее будут кадры, тем будет лучше. Считаю это очень правильной инициативой», - рассказал Клабуков.

Участник конкурсной комиссии отметил, что муниципальные чиновники и руководители в первую очередь должны уметь находить возможности. «Потому что дел много, и мы все прекрасно видим, что работы хватит всем. Надо находить места, где применять силу и вдохновлять команду», - сказал Иван Клабуков.

Отбор будет проходить в пять этапов, среди которых работа в команде, выполнение различных кейсов и тестирование.

«В положении есть критерии, на которые мы будем обращать внимание прежде всего. Но руководитель должен уметь довести дело до конца и найти возможность: не ждать поручения, а находить эти задачи и решать их», - сказал Иван Клабуков.

Спикер также отметил, что конкурс является возможностью заявить о себе в том числе людей, которые ранее не имели отношения к администрации Ижевска или же намерены попробовать свои силы в новых направлениях.

«Если бы я раньше решил попасть в команду Ижевска, то я бы пошел по ступеням, а здесь можно извне попасть в команду и менять мир вокруг себя», - рассуждает Клабуков.

На данный момент в отборе изъявили желание поучаствовать 13 человек. Организаторы ждут до 100 претендентов.

В комиссии считают, что время проведения конкурса выбрали удачное, несмотря на то, что у города отсутствует руководитель администрации. По словам Клабукова, это позволит новому градоначальнику в случае чего сразу же воспользоваться подготовленным резервом, в случае отсутствия квалифицированных рабочих.

«Кто бы ни был избран главой Ижевска – ему понадобятся кадры, и кадры хорошие. Сейчас самое идеальное время выбрать их независимо от главы, а не по знакомству. Я не думаю, что глава придет с готовой командой по всем направлениям, он все равно будет формировать команду управленцев», - сказал Иван Клабуков.

Напомним, о старте отбора стало известно в начале этой недели. Конкурс продлится до 27 числа.

Ранее в республике прошел конкурс «Команда Удмуртии», в котором приняли участие более 500 человек из различных городов.