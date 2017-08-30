Министр здравоохранения России Вероника Скворцова посетит Удмуртию

Рабочий визит намечен на среду, 30 августа.

Ижевск. Удмуртия. Министр здравоохранения Удмуртии Вероника Скворцова приедет в Удмуртию. Рабочий визит намечен на среду, 30 августа, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Скворцова планирует посетить ряд учреждений здравоохранения, где реализуют проект «Бережливая поликлиника», передать ключи от нового санитарного автотранспорта и встретиться с медицинской общественностью. Также ей покажут медицинское оборудование, произведенное в Удмуртии.