Ярослав Семенов стал заместителем председателя правительства Удмуртии

Он приступил к работе с 9 августа.

Ижевск. Удмуртия. Исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Удмуртии стал советник главы Ярослав Семенов. Соответствующий указ подписал врио главы республики Александр Бречалов. Занимать пост вице-премьер Семенов будет с 9 августа до вступления в должность нового главы.

Отметим, что после ареста Рафиса Касимова оставалось свободным кресло вице-премьера, курирующего вопросы промышленности, транспорта, экологии и топливно-энергетического комплекса. Именно его и займет Семенов.

В мае он возглавил рабочую группу по закупкам и группу по дорожной отрасли.