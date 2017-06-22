  • $ 60 ↑
  • € 66.8 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Задержание Рафиса Касимова может быть связано с вырубкой леса в заказниках Удмуртии

      17:45, 22 июня, 2017
      17:45, 22 июня, 2017
      883
      0
      #ФСБ\n#Ижевск\n#лес\n#Удмуртия\n#природа\n#охрана окружающей среды\n#природа Удмуртии\n#уголовное дело\n#Рафис Касимов
      Фото: susanin.news
      883
      0

      Занимая пост главы Минлесхоза региона, Касимов допустил заготовку древесины в особо охраняемых природных территориях.

      Ижевск. Удмуртия. Задержание исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Удмуртии Рафиса Касимова может быть связано с незаконной вырубкой леса в особо охраняемых природных территориях республики. Об этом информагентству «Сусанин» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

      По словам собеседника агентства, речь может идти о том, что в 2014 году, занимая пост министра лесного хозяйства Удмуртии, Рафис Касимов сдал в аренду на 49 лет участки для вырубки леса, расположенные на территории государственных охотничьих заказников, которые относятся к категории особо охраняемых природных территорий.

      Чтобы как-то узаконить вырубку леса в особо охраняемых территориях, экс-глава Минлесхоза Удмуртии мог заставить подчиненных провести госэкспертизу проекта освоения лесов и проведение сплошных рубок леса в заказниках, что выходило за пределы его полномочий.

      2 мая 2017 года врио главы Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что он возглавит рабочую группу по вопросу вырубки лесов в заказниках Удмуртии, в которую войдут представители Общероссийского народного фронта, Минлесхоза, Минприроды и бизнесмены, владеющие предприятиями по лесозаготовке.

      «Я необходимые документы подпишу, но у меня, Рафис Зинатулович (Касимов – и.о. председателя правительства Удмуртии - прим. ред.) и к вам, и к министру очень много вопросов», - сказал тогда Бречалов.

      В материале информационного агентства SM News в феврале этого года приводится цитата на тот момент зампреда правительства Удмуртии Рафиса Касимова, в которой он комментирует причины вырубки леса в заказниках.

      «Необоснованные ограничения, связанные с рубкой лесных насаждений, затронули права лиц, осуществляющих использование лесов в целях заготовки древесины, которые ежегодно будут недополучать до полумиллиона кубометров качественной ликвидной древесины... Кроме того, остро стоит вопрос обеспечения древесиной граждан для собственных нужд», - цитирует агентство Касимова.

      Напомним, и.о. зампреда правительства Удмуртии Рафиса Касимова задержали в Ижевске в четверг, 22 июня, рано утром. После этого обыски прошли у него дома, в правительстве республики, а также в Минлесхозе региона. По данным агентства «Интерфакс» в отношении Касимова возбуждено уголовное дело.

      Судя по фотографиям, сделанным корреспондентами информагентства «Сусанин» в здании правительства республики, оперативные мероприятия в региональном кабмине проводили сотрудники управления ФСБ России по Удмуртии. Официального подтверждения или опровержения этой информации со стороны пресс-службы правоохранительного ведомства пока нет. 

      17:45, 22 июня, 2017
      883
      0
      #ФСБ\n#Ижевск\n#лес\n#Удмуртия\n#природа\n#охрана окружающей среды\n#природа Удмуртии\n#уголовное дело\n#Рафис Касимов

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Следователи начали проверку после обращения жительницы Ижевска к Владимиру Путину

      17:18, 15 июня, 2017
      5866

      Исполняющего обязанности зампреда правительства Удмуртии Рафиса Касимова задержали

      5150
      09:53

      Контрольный звонок: чиновники и силовики Ижевска приехали в барак, жительница которого позвонила Путину

      4711
      19:50, 15 июня, 2017

      Митя Фомин в соцсетях поделился впечатлениями от Сарапула

      4373
      13:02, 18 июня, 2017

      Пресс-секретаря управления судебного департамента Удмуртии убили в Ижевске

      3857
      15:16, 20 июня, 2017

      Самарский фермер сконструировал летающую тарелку

      11:37, 17 июня, 2017
      942

      Минтруд предложил сократить новогодние каникулы в 2018 году

      843
      13:54, 20 июня, 2017

      Сборная России по футболу уступила португальцам со счетом 0:1 в матче Кубка Конфедераций

      773
      09:24

      Знаменитый актер Алексей Баталов ушел из жизни в Москве

      675
      11:46, 15 июня, 2017

      Россияне стали реже путешествовать за границу

      664
      17:02, 18 июня, 2017

      Власти Бельгии призывают Еврокомиссию пощадить картошку фри

      18:38, 20 июня, 2017
      923

      Автомобили «Lada» теряют популярность в Европе

      616
      16:49, 17 июня, 2017

      Гей-марш в Киеве собрал 2,5 тысячи человек

      512
      16:58, 18 июня, 2017

      Юбилей празднует Пол Маккартни

      486
      10:05, 18 июня, 2017

      Пятеро военнослужащих потеряли сознание во время празднования дня рождения королевы Великобритании

      483
      20:05, 17 июня, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: задержание Рафиса Касимова и арест имущества Соловьева

      День памяти и скорби

      Удмуртия в минуту: вершина региона и расселения при строительстве проспекта Калашникова

      21 июня, 2017