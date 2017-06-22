Задержание Рафиса Касимова может быть связано с вырубкой леса в заказниках Удмуртии

Занимая пост главы Минлесхоза региона, Касимов допустил заготовку древесины в особо охраняемых природных территориях.

Ижевск. Удмуртия. Задержание исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Удмуртии Рафиса Касимова может быть связано с незаконной вырубкой леса в особо охраняемых природных территориях республики. Об этом информагентству «Сусанин» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника агентства, речь может идти о том, что в 2014 году, занимая пост министра лесного хозяйства Удмуртии, Рафис Касимов сдал в аренду на 49 лет участки для вырубки леса, расположенные на территории государственных охотничьих заказников, которые относятся к категории особо охраняемых природных территорий.

Чтобы как-то узаконить вырубку леса в особо охраняемых территориях, экс-глава Минлесхоза Удмуртии мог заставить подчиненных провести госэкспертизу проекта освоения лесов и проведение сплошных рубок леса в заказниках, что выходило за пределы его полномочий.

2 мая 2017 года врио главы Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что он возглавит рабочую группу по вопросу вырубки лесов в заказниках Удмуртии, в которую войдут представители Общероссийского народного фронта, Минлесхоза, Минприроды и бизнесмены, владеющие предприятиями по лесозаготовке.

«Я необходимые документы подпишу, но у меня, Рафис Зинатулович (Касимов – и.о. председателя правительства Удмуртии - прим. ред.) и к вам, и к министру очень много вопросов», - сказал тогда Бречалов.

В материале информационного агентства SM News в феврале этого года приводится цитата на тот момент зампреда правительства Удмуртии Рафиса Касимова, в которой он комментирует причины вырубки леса в заказниках.

«Необоснованные ограничения, связанные с рубкой лесных насаждений, затронули права лиц, осуществляющих использование лесов в целях заготовки древесины, которые ежегодно будут недополучать до полумиллиона кубометров качественной ликвидной древесины... Кроме того, остро стоит вопрос обеспечения древесиной граждан для собственных нужд», - цитирует агентство Касимова.

Напомним, и.о. зампреда правительства Удмуртии Рафиса Касимова задержали в Ижевске в четверг, 22 июня, рано утром. После этого обыски прошли у него дома, в правительстве республики, а также в Минлесхозе региона. По данным агентства «Интерфакс» в отношении Касимова возбуждено уголовное дело.

Судя по фотографиям, сделанным корреспондентами информагентства «Сусанин» в здании правительства республики, оперативные мероприятия в региональном кабмине проводили сотрудники управления ФСБ России по Удмуртии. Официального подтверждения или опровержения этой информации со стороны пресс-службы правоохранительного ведомства пока нет.