ЦИК отказал трем партиям в регистрации списков на выборы в Госсовет Удмуртии

Выборы пройдут в республике 10 сентября.

Ижевск. Удмуртия. Трем партиям отказали в регистрации списков на выборы в Государственный Совет Удмуртии шестого созыва. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК региона.

В их число вошли:

- «Политическая партия «Партия Социальных реформ – Прибыль от природных ресурсов – Народу» из-за неправильного оформления подписных листов в поддержку выдвижения республиканского кандидатов;

- «Региональное отделение Политической партии «Партия возрождения России» в Удмуртской Республике» из-за представления в ЦИК Удмуртии решения уполномоченного органа об отзыве республиканского списка кандидатов;

- «Региональное отделение в Удмуртской Республике Политической партии «Партия народной свободы» (ПАРНАС)» из-за непредставления документов для регистрации республиканского списка кандидатов.

Участие в выборах, которые пройдут в регионе 10 сентября 2017 года, примут шесть партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Родина», «Справедливая Россия», «Коммунисты России».

Напомним, состав парламента в этом году сократится до 60 депутатов. 30 из них будут избираться по партийным спискам, остальные – по одномандатным округам.