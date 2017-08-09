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      ЦИК отказал трем партиям в регистрации списков на выборы в Госсовет Удмуртии

      12:16, 09 августа, 2017
      Яна Шамаева
      12:16, 09 августа, 2017
      Яна Шамаева
      186
      0
      #выборы\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Госсовет Удмуртии\n#выбор
      Фото: Павел Шрамковский
      186
      0

      Выборы пройдут в республике 10 сентября.

      Ижевск. Удмуртия. Трем партиям отказали в регистрации списков на выборы в Государственный Совет Удмуртии шестого созыва. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК региона.

      В их число вошли:

      - «Политическая партия «Партия Социальных реформ – Прибыль от природных ресурсов – Народу» из-за неправильного оформления подписных листов в поддержку выдвижения республиканского кандидатов;

      - «Региональное отделение Политической партии «Партия возрождения России» в Удмуртской Республике» из-за представления в ЦИК Удмуртии решения уполномоченного органа об отзыве республиканского списка кандидатов;

      - «Региональное отделение в Удмуртской Республике Политической партии «Партия народной свободы» (ПАРНАС)» из-за непредставления документов для регистрации республиканского списка кандидатов.

      Участие в выборах, которые пройдут в регионе 10 сентября 2017 года, примут шесть партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Родина», «Справедливая Россия», «Коммунисты России».

      Напомним, состав парламента в этом году сократится до 60 депутатов. 30 из них будут избираться по партийным спискам, остальные – по одномандатным округам.

      Сусанин / Двойная кампания: кого и как будут выбирать жители Удмуртии этой осенью - Статьи

      10 сентября в Удмуртии пройдут выборы в Госсовет и досрочные выборы главы региона. Состав парламента сократился на треть - теперь принимать законы в республике будут не 90, а 60 человек. Есть изменения и для избирателей - они не смогут проголосовать заранее.

      12:16, 09 августа, 2017
      Яна Шамаева
      186
      0
      #выборы\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Госсовет Удмуртии\n#выбор

       

       

       

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