Наиля Кутдузова лишат полномочий депутата Госсовета Удмуртии

Он не предоставил сведения о доходах, расходах и имуществе.

Ижевск. Удмуртия. Наиля Кутдузова, который сейчас находится под домашним арестом, лишат полномочий депутата Госсовета Удмуртии. Такой вопрос вынесли на очередную сессию республиканского парламента.

Постановление внес председатель Госсовета региона Владимир Невоструев.

Кутдузов вовремя не предоставил сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своей супруги и несовершеннолетних детей.

«Прекратить досрочно полномочия депутата Государственного Совета Удмуртской Республики Кутдузова Наиля Рауфовича, избранного по Молодёжному одномандатному избирательному округу № 18, с 25 апреля 2017 года в связи с непредставлением сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своей супруги и несовершеннолетних детей», - говорится в проекте документа.

11 апреля стало известно, что полномочия сложили депутаты Госсовета Удмуртии Денис Щелканов и Олег Гуров.

Наиля Кутдузова в декабре 2016 года обвинили в присвоении имущества на сумму более 43 млн рублей. По данному факту в отношении депутата возбудили уголовное дело по части 4 статьи 160 уголовного кодекса России («Присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере»). По данным следствия, обвиняемый, на момент совершения преступления, возглавлял «Единую УК».

Компания управляла многоквартирными жилыми домами в Устиновском районе Ижевска. С сентября 2013 по август 2015 года Кутдузов присвоил средства «Ижводоканала», перечисленные жильцами за оплату водоснабжения. На суде в среду, 1 марта 2016 года, ведущий бухгалтер «Ижводоканала» Лейсан Закамских рассказала, что все решения по оплате услуг поставки водоснабжения принимал нынешний директор «Единой УК» отец Наиля - Рауф Кутдузов.

С Наилем Кутдузовым она связывалась только при отсутствии Кутдузова-старшего. «Все решения принимал Рауф Кутдузов. Я всегда связывалась по вопросам оплаты с ним. С Наилем Кутдузовым переговоры шли только когда Рауф Кутдузов отсутствовал, и то он только говорил, что принял к сведению», - рассказала представитель «Ижводоканала».

Закамских также добавила, что в компании, где юридическую ответсвенность несет Рауф Кутдузов, платежи поступали в 100% размере, а в случае с организацией, где юрответственным был его сын Наиль, Кутдузов объяснял неоплату 80%-ой собираемостью и личными проблемами.

«Говорил, мне же нужно и дом отремонтировать, и вам заплатить», - сказала Закамских.

Напомним, что руководителя «Единой УК» Рауфа Кутдузова задержали в Ижевске в мае 2016 года. Позже стало известно, что его обвинили в совершении тяжкого преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления – дача взятки в виде денег должностному лицу через посредника за общее покровительство и попустительство по службе за совершение заведомо незаконного бездействия в крупном размере (пункт «б» части 4 статьи 291 уголовного кодекса России – прим. ред.).