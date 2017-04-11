Два депутата Госсовета Удмуртии сложили полномочия

Среди них Денис Щелканов и Олег Гуров.

Ижевск. Удмуртия. Два депутата Госсовета Удмуртии сложили свои полномочия. Об этом корреспонденту информационного агентства «Сусанин» во вторник, 11 апреля, сообщил председатель постоянной комиссии по национальной политике, общественной безопасности, регламенту и организации работы Государственного совета Энвиль Касимов.

По его словам, это Денис Щелканов (депутатская фракция «Единая Россия», Шарканский избирательный округ №43, с 2015 года директор ООО «Правовое агентство Палладиум») и Олег Гуров (депутатская фракция «Единая Россия», Чайковский избирательный округ №6, с 2016 года замдиректора по экономическим вопросам ООО «Межрегиональная лизинговая компания»).

«Оба депутата сложили полномочия по производственной необходимости», - сказал Энвиль Касимов.