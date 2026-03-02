Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

В Удмуртии женщина на «Ладе» вылетела на «встречку» и столкнулась с микроавтобусом

16:16, 02 марта, 2026
Максим Александров
В Удмуртии женщина на «Ладе» вылетела на «встречку» и столкнулась с микроавтобусом
16:16, 02 марта, 2026
Максим Александров
12
0
#Удмуртия\n#ДТП\n#женщина за рулём\n#Госавтоинспекция
Источник фото: Госавтоинспекция Удмуртии
12
0

Она, двое её пассажиров и пассажирка микроавтобуса пострадали.

Сарапул. Удмуртия. «Лада» выехала на встречную полосу и врезалась в микроавтобус на трассе в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Авария произошла около половины девятого утра 28 февраля на трассе «Сарапул-Воткинск». 37-летняя женщина не справилась с управлением и вылетела на «встречку», где врезалась в микроавтобус.

Женщина и её 16-летний пассажир получили травмы, юношу госпитализировали. Врачи также осмотрели на месте ещё двоих участников аварии: двухлетнего мальчика, который ехал в «Ладе», и 17-летнюю пассажирку микроавтобуса. Им оказали разовую медпомощь.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

16:16, 02 марта, 2026
Максим Александров
12
0
#Удмуртия\n#ДТП\n#женщина за рулём\n#Госавтоинспекция