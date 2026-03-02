Сарапул. Удмуртия. «Лада» выехала на встречную полосу и врезалась в микроавтобус на трассе в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Авария произошла около половины девятого утра 28 февраля на трассе «Сарапул-Воткинск». 37-летняя женщина не справилась с управлением и вылетела на «встречку», где врезалась в микроавтобус.

Женщина и её 16-летний пассажир получили травмы, юношу госпитализировали. Врачи также осмотрели на месте ещё двоих участников аварии: двухлетнего мальчика, который ехал в «Ладе», и 17-летнюю пассажирку микроавтобуса. Им оказали разовую медпомощь.