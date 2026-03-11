Сюмси. Удмуртия. В Удмуртии инспекторы ДПС применили оружие, чтобы задержать водителя, который устроил погоню и пытался скрыться. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Удмуртии.

Во время патрулирования на дороге Сюмси – Ува сотрудники Госавтоинспекции заметили ВАЗ-2114 без номеров. Машина резко маневрировала, и автоинспекторы решили проверить водителя. Тот остановился, а когда мужчины в форме стали подходить к автомобилю, он внезапно нажал на газ и попытался уехать.

Началась погоня. Нарушитель не один раз выезжал на встречку. Чтобы больше не создавать опасность для других машин, сотрудники приняли решение стрелять по колёсам. Перед этим они сделали предупредительный выстрел в воздух.

После того как легковушка остановилась, водитель пытался сбежать, но его задержали. Им оказался 20-летний местный житель. Выяснилось, что у него никогда не было водительских прав, а купленную машину он не регистрировал.

На молодого человека составили восемь административных протоколов. Суд арестовал его на трое суток за неповиновение полиции и назначил штрафы. Автомобиль отправили на спецстоянку.