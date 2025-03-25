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Разлившиеся у села Юськи в Удмурти нефтепродукты соберут после застывания и утилизируют

17:51, 25 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Разлившиеся у села Юськи в Удмурти нефтепродукты соберут после застывания и утилизируют
17:51, 25 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
191
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#спасатели\n#нефть\n#помощь
Источник фото: Поисково-спасательная служба Удмуртии
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Разлив прекратился.

Завьялово. Удмуртия. Спасатели Удмуртии остановили разлив нефти после опрокидывания нефтевоза у села Юськи. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба Удмуртии.  

Напомним, что ДТП произошло около пяти утра 25 марта. В цистерне перевозились 20 тонн нефтепродуктов, которые частично разлились.

Республиканские спасатели тампонировали люк цистерны сорбирующими бонами, герметизировали его, а также поставили цистерну на шасси.

Движение по федеральной дороге открыли в обе стороны. 

В настоящий момент дорожные службы очищают дорожное полотно. После того, как нефтепродукты застынут, специалисты соберут их и утилизируют. 

Сотрудники Минприроды Удмуртии отберут пробы почвы на месте разлива нефтепродуктов. 

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17:51, 25 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
191
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#спасатели\n#нефть\n#помощь