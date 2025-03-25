Завьялово. Удмуртия. Спасатели Удмуртии остановили разлив нефти после опрокидывания нефтевоза у села Юськи. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба Удмуртии.

Напомним, что ДТП произошло около пяти утра 25 марта. В цистерне перевозились 20 тонн нефтепродуктов, которые частично разлились.

Республиканские спасатели тампонировали люк цистерны сорбирующими бонами, герметизировали его, а также поставили цистерну на шасси.

Движение по федеральной дороге открыли в обе стороны.

В настоящий момент дорожные службы очищают дорожное полотно. После того, как нефтепродукты застынут, специалисты соберут их и утилизируют.

Сотрудники Минприроды Удмуртии отберут пробы почвы на месте разлива нефтепродуктов.