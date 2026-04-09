Ижевск. Удмуртия. В Ижевске инспектор ДПС помог мужчине, у которого на улице начался сердечный приступ. Об этом сообщает «МВД МЕДИА».

Инспектор ДПС из Якшур-Бодьинского района лейтенант полиции Анатолий Романовский находился в Ижевске по служебному заданию, когда к нему на парковке обратился 41-летний мужчина. Незнакомец пожаловался на резкую давящую боль в груди. Он рассказал, что уже вызвал скорую, и попросил полицейского включить на машине проблесковые маячки, чтобы врачи быстрее нашли пациента.

Анатолий Романовский заметил, что мужчине быстро становится хуже, он начал терять координацию и перестал ориентироваться в пространстве. Тогда полицейский решил не ждать скорую, а самостоятельно довезти пациента до ближайшей больницы.

Автоинспектор рассказал о ситуации в дежурную часть, затем включил световой и звуковой сигналы, за несколько минут преодолел городские пробки и привёз ижевчанина в приёмное отделение 1 РКБ. На месте пациента уже встречали профильные специалисты.

Врачи диагностировали у мужчины инфаркт миокарда. Благодаря помощи инспектора, пациента госпитализировали в течение часа с момента появления первых признаков приступа. В результате врачи вовремя провели экстренные процедуры, стабилизировали состояние мужчины и свели к минимуму риск тяжёлых осложнений.

Сейчас здоровью жителя Ижевска ничего не угрожает. Мужчина с супругой искренне поблагодарили Анатолия Романовского за его неравнодушие, профессионализм и умение быстро принимать верные решения в экстремальной ситуации.