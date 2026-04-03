Ижевск. Удмуртия. Впервые с начала 2026 года вертолёт санитарной авиации Удмуртии слетал в другой регион. Об этом сообщается в группе 1 РКБ Ижевска в соцсети «ВКонтакте».

В одном из последних рейсов вертолёт эвакуировал пожилого мужчину в Пермь. Пациента доставили в федеральный центр им. Суханова для проведения жизненно важной операции. Отмечается, что мужчина хорошо перенёс перелёт.

Вертолёт долетел до Перми за 1,5 часа. Если бы пациента везли на автомобиле, то дорога заняла бы около 4 часов.

С начала 2026 года вертолёт санавиации в Удмуртии совершил уже 30 экстренных вылетов. А с начала работы санитарной авиации — с 2019 года — проведено более 1140 вылетов.