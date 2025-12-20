Ижевск. Удмуртия. Мечеть с пунктом приготовления горячего питания для нуждающихся в Ижевске планируют достроить в 2026-2027 годах. Об этом «Сусанину» рассказал Фаиз-хазрат Мухамедшин.

«У нас всё идет по плану. Всё делается на пожертвования. Как только средства поступают — строим, нет – стоим. Пока мы не форсируем, не отстаем. В планах 2026 год, если всё хорошо пойдет у наших меценатов, благотворителей. Мы ещё взяли на себя социальную нагрузку — это было наше желание — благоустроить там набережную, чтобы было красиво», — поделился муфтий Удмуртии.

Напомним, о строительстве мечети с пунктом помощи жители Ижевска узнали в марте 2025 года. Тогда сообщалось, что здание будет двухэтажным, где первый этаж займёт кухня, рассчитанная на обеспечение горячими обедами 250 – 500 людей, а второй — молельная комната.

«Пока у нас нет недопониманий, меценаты говорят — будем воплощать в жизнь всё то, что обещали. Другие, которые сказали, что будут кормить нуждающихся, они тоже планируют реализовать ту социальную нагрузку, о которой говорили», — рассказал Фаиз-хазрат Мухамедшин.

Отметим, пункта раздачи еды там не будет. Ожидается, что на кухне будут готовить горячие обеды, а после их начнут развозить по разным частям города — кормить тех, кто в этом нуждается.

«Касаемо возможного злоупотребления со стороны людей. Мы с казанскими нашим коллегами общались, они пришли к такому выводу, и мы с ними согласны, что тот, кто пришел за бесплатной едой, он априори уже нуждающийся. Мы ему не будем отказывать», — добавил муфтий республики.

Напомним, региональное духовное управление мусульман Удмуртии реализует ряд благотворительных проектов. Одним из них является поддержка беременных женщин в рамках проекта «Мамина радость». В больницах Удмуртии ремонтируют и оснащают мебелью кабинеты доабортного консультирования и психологической помощи. Будущих мам вдохновляют на рождение ребенка. За 2024-2025 годы удалось полностью отремонтировать и оборудовать 7 таких кабинетов. Сотни женщин после работы со специалистом отказались делать аборт.

Ещё один из проектов — Аллея героев в микрорайоне Шунды в Ижевске. 18 декабря состоялось её открытие. По словам муфтия Удмуртии, помощь в благоустройстве оказало большое количество неравнодушных людей. «В этот же день была открыта Стена героев, посвящённая бойцам поисковой группы «Ищем вместе». Автором скульптурной композиции стал Владимир Михайлович Столбов. В эту работу он вложил не только профессиональное мастерство, но и личную боль, потеряв на СВО младшего брата», — написал в своих соцсетях Фаиз-хазрат Мухамедшин.