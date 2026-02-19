Личный состав колонии несколько лет ведёт шефство над подопечными отделения профилактики безнадзорности детей и подростков и не смог отказать в помощи.
Сарапул. Удмуртия. Сотрудники исправительной колонии №12 в Сарапуле на время стали грузчиками. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Удмуртии.
Помощь потребовалась отделению профилактики безнадзорности детей и подростков комплексного центра социального обслуживания населения Сарапула. Личный состав исправительной колонии №12 уже несколько лет ведёт шефство над подопечными отделения, поэтому и в этот раз не отказал и помог даже в этом небольшом деле — перестановке мебели.
Отмечается, что представители УФСИН также помогли в благоустройстве территории центра, организовывают творческие мероприятия для детей, дарят им подарки к праздникам и проводят поучительные беседы.
