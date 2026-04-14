Понино. Удмуртия. В Глазовском районе открылся клуб «Семейный причал» для поддержки семей в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Площадка находится в селе Понино. Специалисты будут помогать по четырём направлениям: юридические вопросы, работа с психологом, педагогическая поддержка и социальное сопровождение. Также они поспособствуют восстановлению доверия между близкими людьми. В плане работы клуба — творческие встречи и мастер-классы.

«Такие проекты особенно необходимы в сельской местности, чтобы обеспечить доступ семей из отдаленных районов республики ко всем качественным социальным услугам, позволяющим гармонизировать внутрисемейные отношения», — отметила директор Республиканского центра для несовершеннолетних Светлана Корепанова.

Деньги на создание площадки выделил Фонд имени Тимченко. На грантовые средства в помещении оборудовали игровую для групповых занятий с детьми, кабинет психолога с возможностью песочной терапии, логопедический уголок и спортивный зал. Инструктор по физкультуре будет проводить тренировки, направленные не только на здоровье, но и на сплочение семьи. К работе «Причала» подключились все районные структуры профилактики социального сиротства.

