В Глазовском районе начал работать центр помощи «Семейный причал»

14:49, 14 апреля, 2026
Максим Александров
#Глазовский район\n#семьи\n#помощь
Источник фото: ИИ
Специалисты будут помогать семьям формировать доверительные отношения.

Понино. Удмуртия. В Глазовском районе открылся клуб «Семейный причал» для поддержки семей в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Площадка находится в селе Понино. Специалисты будут помогать по четырём направлениям: юридические вопросы, работа с психологом, педагогическая поддержка и социальное сопровождение. Также они поспособствуют восстановлению доверия между близкими людьми. В плане работы клуба — творческие встречи и мастер-классы.

«Такие проекты особенно необходимы в сельской местности, чтобы обеспечить доступ семей из отдаленных районов республики ко всем качественным социальным услугам, позволяющим гармонизировать внутрисемейные отношения», — отметила директор Республиканского центра для несовершеннолетних Светлана Корепанова.

Деньги на создание площадки выделил Фонд имени Тимченко. На грантовые средства в помещении оборудовали игровую для групповых занятий с детьми, кабинет психолога с возможностью песочной терапии, логопедический уголок и спортивный зал. Инструктор по физкультуре будет проводить тренировки, направленные не только на здоровье, но и на сплочение семьи. К работе «Причала» подключились все районные структуры профилактики социального сиротства.

