Ижевск. Удмуртия. Депутаты Госсовета Удмуртии приняли региональный закон о пробации.

Новый закон «О регулировании некоторых вопросов в сфере пробации» приняли в первом чтении во время сессии Госсовета 17 февраля. Закон направлен на реализацию положений федерального законодательства в части оказания помощи бывшим осуждённым.

В рамках законопроекта планируется создать единую систему взаимодействия между органами власти, местного самоуправления, общественными организациями и учреждениями социального обслуживания. Благодаря этому получится комплексно оказывать адресную помощь людям, освободившимся из мест лишения свободы или отбывавшим наказание в виде принудительных работ, которые желают вернуться к нормальной жизни и найти своё место в обществе.

«К сожалению, есть немало людей, которые после завершения срока отбывания наказания оказываются в полной растерянности, не зная, куда обратиться за помощью. Именно на таких людей и направлены принимаемые законодательные меры, они станут логичным продолжением и развитием той работы, которая уже ведется в Удмуртии, чтобы каждый человек, независимо от своего прошлого, получил шанс на достойное будущее», — заявила председатель постоянной комиссии Госсовета Удмуртии по труду, соцполитике и делам ветеранов Елена Дербилова.