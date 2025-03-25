Завьялово. Удмуртия. В Завьяловском районе Удмуртии около села Юськи произошло ДТП с опрокидыванием нефтевоза. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Авария случилась около пяти утра 25 марта. В цистерне перевозились 20 тонн нефтепродуктов, произошёл частичный разлив.

Всего для ликвидации последствий ДТП было привлечено 18 человек и девять единиц техники.

По дороге организовано реверсивное движение. Предварительно обошлось без пострадавших. Причины аварии устанавливает Госавтоинспекция Удмуртии.