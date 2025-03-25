Для ликвидации последствий привлечено 18 спасателей.
Завьялово. Удмуртия. В Завьяловском районе Удмуртии около села Юськи произошло ДТП с опрокидыванием нефтевоза. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.
Авария случилась около пяти утра 25 марта. В цистерне перевозились 20 тонн нефтепродуктов, произошёл частичный разлив.
Всего для ликвидации последствий ДТП было привлечено 18 человек и девять единиц техники.
По дороге организовано реверсивное движение. Предварительно обошлось без пострадавших. Причины аварии устанавливает Госавтоинспекция Удмуртии.
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