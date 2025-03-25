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В Удмуртии около села Юськи произошло ДТП с разливом нефтепродуктов

08:47, 25 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
В Удмуртии около села Юськи произошло ДТП с разливом нефтепродуктов
08:47, 25 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
124
0
#Удмуртия\n#Завьяловский район\n#авария\n#ДТП\n#нефть\n#разлив нефти
Источник фото: МЧС Удмуртии
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Для ликвидации последствий привлечено 18 спасателей.

Завьялово. Удмуртия. В Завьяловском районе Удмуртии около села Юськи произошло ДТП с опрокидыванием нефтевоза. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Авария случилась около пяти утра 25 марта. В цистерне перевозились 20 тонн нефтепродуктов, произошёл частичный разлив.

Всего для ликвидации последствий ДТП было привлечено 18 человек и девять единиц техники.

По дороге организовано реверсивное движение. Предварительно обошлось без пострадавших. Причины аварии устанавливает Госавтоинспекция Удмуртии.

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08:47, 25 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
124
0
#Удмуртия\n#Завьяловский район\n#авария\n#ДТП\n#нефть\n#разлив нефти