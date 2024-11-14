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За слив интимых фотографий знакомой житель Глазова получил условный срок

11:30, 14 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
За слив интимых фотографий знакомой житель Глазова получил условный срок
11:30, 14 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Глазов\n#Удмуртия\n#суд\n#порнография\n#фотографии\n#уголовное дело
Источник фото: unsplash.com (Sasun Bughdaryan)
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Сам юноша также прислал несовершеннолетней порнографическое изображение.

Глазов. Удмуртия. В Глазове местный житель получил «условку» за распространение порнографических материалов среди несовершеннолетних. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии. 

Установлено, что несовершеннолетняя потерпевшая отправила в соцсети «ВКонтакте» свои фотографии интимного содержания знакомому 22-летнему молодому человеку. В дальнейшем он с фейковой страницы распространил эти снимки без согласия девушки. Также обвиняемый во время переписки с потерпевшей отправил ей фотографии мужского полового органа. 

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 137 УК России («Незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия») и пункту «б» части 3 статьи 242 УК РФ («Незаконное распространение порнографических материалов среди несовершеннолетних, совершенные лицом восемнадцатилетнего возраста и с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»»). 

Глазовский районный суд Удмуртии приговорил мужчину к 2,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. 

11:30, 14 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
333
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#суд\n#порнография\n#фотографии\n#уголовное дело