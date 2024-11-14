За слив интимых фотографий знакомой житель Глазова получил условный срок

Глазов. Удмуртия. В Глазове местный житель получил «условку» за распространение порнографических материалов среди несовершеннолетних. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

Установлено, что несовершеннолетняя потерпевшая отправила в соцсети «ВКонтакте» свои фотографии интимного содержания знакомому 22-летнему молодому человеку. В дальнейшем он с фейковой страницы распространил эти снимки без согласия девушки. Также обвиняемый во время переписки с потерпевшей отправил ей фотографии мужского полового органа.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 137 УК России («Незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия») и пункту «б» части 3 статьи 242 УК РФ («Незаконное распространение порнографических материалов среди несовершеннолетних, совершенные лицом восемнадцатилетнего возраста и с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»»).

Глазовский районный суд Удмуртии приговорил мужчину к 2,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.