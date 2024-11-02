Техника «Удмуртавтодорстроя» за сутки расчистила более двух тысяч километров региональных трасс Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Спецтехника «Удмуртавтодорстроя» за сутки расчистила более 2 тыс. км трасс в Удмуртии. Об этом в своём телеграм-канале рассказал руководитель компании «Удмуртавтодорстрой» Александр Синельников.

На дорогах региона работали 134 единицы техники подрядчика, в том числе 41 комбинированная дорожная машина, 19 погрузчиков, 13 грейдеров и 30 тракторов. Также дорожники потратили на обработку дорог 662,4 т пескосоляной смеси.

Напомним, что для более плодотворной работы в декабре компания получит 20 новых единиц спецтехники. А на январь–февраль 2025 года запланирована поставка дополнительных машин.