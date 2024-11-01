Более 20 тысяч тонн соли закупили для обработки трасс Удмуртии предстоящей зимой

Ижевск. Удмуртия. Подрядчики приступили к зимнему содержанию дорог в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Во время совещания глава Удмуртии Александр Бречалов заявил руководителям муниципальных образований и членам правительства, что в этот раз нужно не допустить ошибки прошлой зимы.

Так как одной из проблем являлось недостаточное число снегоуборочной техники, в этом году было решено обновить материально-техническую базу. Ключевой оператор и подрядчик «Удмуртавтодорстрой» получит в декабре 20 единиц спецтехники Также поставка дополнительных машин ожидается в январе–феврале 2025 года.

В ближайшие два года «ДРЭУ» планирует закупить 33 единицы техники для расчистки дорог Ижевска. Первые машины поступят уже в ноябре. Помимо этого, заключены муниципальные контракты с тремя подрядными организациями, которые вместе закупят 25 новых тракторов, погрузчиков и шнекороторов. Проведена работа по ремонту и переоборудованию существующей техники.

Также регион закупил противогололедные материалы. Для обработки республиканских трасс заготовлено 20,5 тыс. т соли — это почти 70% от необходимого объема, 33 тыс. т песка — 43% от потребности и 34 тыс. т пескосоляной смеси — 25% от необходимого количества. Напомним, что в Ижевске будут применять реагенты «Галит» и «Бионорд», а также песчано-соляную смесь.

Во всех районах Удмуртии подготовлены пескобазы и стоянки спецтехники. Центр управления дорожным движением и системы автоматизированного метеонаблюдения работают в штатном режиме.

В Удмуртии уже проведены тренировки по отработке действий в условиях снегопадов. В ночь на 1 ноября в некоторых районах техника начала расчищать дороги от снега и обрабатывать их реагентами.

Главной задачей для руководителей дорожной отрасли, муниципалитетов и подрядных организаций Александр Бречалов обозначил сохранение и наращивание кадров. Также глава Удмуртии поручил зампреду правительства Удмуртии Игорю Асабину ежедневно мониторить погодные условия и обеспечить в период сильных снегопадов круглосуточную работу республиканского штаба.