Школьники из Ижевска заняли второе место на Всероссийском хакатоне

Нижний Новгород. Нижегородская область. Ижевские школьники вошли в число призёров на Всероссийском хакатоне «Обучаюсь. Проектирую. Программирую. Будущее» (0+). Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки Удмуртии.

Очный этап соревнований состоялся в Нижнем Новгороде. В нём участвовали 30 команд из 23 регионов России.

В финале конкурса Удмуртию представляли две команды: команда IT-куба Ижевска, которая участвовала в направлении «Программирование», и команда IT-куба Сарапула — направление «Виртуальная реальность».

Во время финальных испытаний школьники на три дня погрузились в мир технологий и решали разнообразные задачи, которые им предложили технологические партнеры конкурса.

По итогам состязаний команда ребят из Ижевска завоевала серебряные медали.