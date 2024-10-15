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Школьники из Ижевска заняли второе место на Всероссийском хакатоне

15:50, 15 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Школьники из Ижевска заняли второе место на Всероссийском хакатоне
15:50, 15 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
76
0
#Ижевск\n#Нижний Новгород\n#конкурс\n#подростки
Фото: министерство образования и науки Удмуртии
76
0

В течение трёх дней они решали задачи от партнёров конкурса.

Нижний Новгород. Нижегородская область. Ижевские школьники вошли в число призёров на Всероссийском хакатоне «Обучаюсь. Проектирую. Программирую. Будущее» (0+). Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки Удмуртии. 

Очный этап соревнований состоялся в Нижнем Новгороде. В нём участвовали 30 команд из 23 регионов России. 

В финале конкурса Удмуртию представляли две команды: команда IT-куба Ижевска, которая участвовала в направлении «Программирование», и команда IT-куба Сарапула — направление «Виртуальная реальность». 

Во время финальных испытаний школьники на три дня погрузились в мир технологий и решали разнообразные задачи, которые им предложили технологические партнеры конкурса. 

По итогам состязаний команда ребят из Ижевска завоевала серебряные медали. 

15:50, 15 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
76
0
#Ижевск\n#Нижний Новгород\n#конкурс\n#подростки