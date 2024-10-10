За 2024 год иностранцы совершили почти полсотни преступлений в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. За 2024 год иностранцы совершили в Удмуртии почти полсотни преступлений. Об этом сообщил руководитель СУ СКР по Удмуртии Рустам Тугушев, пишет «Интерфакс».

Он уточнил, что большая часть преступлений — это дача взятки ГАИ, преступления против порядка деятельность госорганов, преступления против половой неприкосновенности. По словам Рустама Тугушева, в 2024 году зафиксировано два преступления против жизни, совершённые жителями Украины, и три преступления в отношении сотрудников правоохранительных органов в местах лишения свободы.

«В большинстве случаев преступления совершаются иностранными гражданами, ведущими обычный образ жизни, состоящими в браке, имеющими детей, ранее не судимыми и осуществляющими трудовую деятельность или проходящими обучение на территории республики», — рассказал глава регионального управления СК.

Ежегодно в Удмуртию прибывают более 40 тыс. жителей разных государств — большинство из них приезжает из-за работы. Только 10% приезжих посещают республику по личным делам. Ещё 3% приезжают на учёбу, менее 1% получают гражданство.

Рустам Тугушев подчеркнул, что в Удмуртии действует ограничение на привлечение иностранцев к выращиванию овощей, к работе на пассажирском транспорте и в других сферах. Несмотря на это, привлечение приезжих к работе не снижается. К тому же выдача патентов не всегда соответствует выбранному месту работы. Для примера глава регионального СК напомнил об иностранце, подозреваемом в изнасиловании несовершеннолетних. Он получил патент пекаря, при этом занимался извозом.

Напомним, ранее суды Удмуртии решили выдворить за пределы России 38 иностранцев.