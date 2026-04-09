Адвокат Олега Бекмеметьева просит полностью оправдать своего клиента

13:50, 09 апреля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
#суды
#дело Бекмеметьева
Источник фото: ИИ
Также защита потребовала реабилитировать экс-главу Ижевска.

Нефтекамск. Башкортостан. Адвокат экс-главы Ижевска Екатерина Жидкова подала апелляционную жалобу в Верховный суд РБ. Об этом «Сусанину» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, 23 марта Нефтекамский горсуд огласил приговор Олегу Бекмеметьеву, отправив его на пять лет в колонию общего режима. До рассмотрения апелляционных жалоб осуждённый продолжит находиться в СИЗО города Дюртюли.

Адвокат бывшего градоначальника просит отменить приговор Нефтекамского горсуда, а также вынести в отношении Бекмеметьева оправдательный приговор с признанием за ним права на реабилитацию.

