Нефтекамск. Башкортостан. Адвокат экс-главы Ижевска Екатерина Жидкова подала апелляционную жалобу в Верховный суд РБ. Об этом «Сусанину» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, 23 марта Нефтекамский горсуд огласил приговор Олегу Бекмеметьеву, отправив его на пять лет в колонию общего режима. До рассмотрения апелляционных жалоб осуждённый продолжит находиться в СИЗО города Дюртюли.

Адвокат бывшего градоначальника просит отменить приговор Нефтекамского горсуда, а также вынести в отношении Бекмеметьева оправдательный приговор с признанием за ним права на реабилитацию.