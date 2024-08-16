Молодого таксиста-мигранта в Ижевске обвинили в изнасиловании двух местных девочек

Ижевск. Удмуртия. Молодого мигранта из Таджикистана обвинили в Ижевске в изнасиловании двух девочек. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

«Расследуется уголовное дело в отношении 26-летнего уроженца Таджикистана, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 131 УК РФ «Изнасилование несовершеннолетней», — говорится в сообщении.

По данным следствия, молодому человеку в установленном законом порядке запрещён въезд на территорию России до 2028 года. Но он, находясь в Ижевске, на арендованном автомобиле неофициально оказывал услуги такси, подыскивая клиентов в одной из социальных сетей.

Утверждается, что в декабре 2023 года и в июле 2024 года обвиняемый с применением насилия совершил в автомобиле преступления против половой неприкосновенности 14- и 16-летней местных жительниц.

По ходатайству следователя молодого таксиста отправили в СИЗО.

В рамках расследования уголовного дела следователи СК совместно с полицейскими провели рейд на улице Пойма, в ходе которого выявили свыше десяти нарушений миграционного законодательства, касающихся режима пребывания иностранных граждан на территории РФ, а также десять фактов уклонения от постановки на воинский учёт. По всем выявленным нарушениям уполномоченными органами принимаются предусмотренные законом меры.