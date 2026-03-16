Сарапул Удмуртия. Заведующая диспансерного отделения в Сарапуле незаконно выдала справку женщине с наркологическим расстройством, теперь ей предстоит заплатить 100 тыс. рублей штрафа. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Заведующая попросила подчиненного психиатра-нарколога подписать заключение об отсутствии противопоказаний к вождению у пациентки. В итоге женщина смогла благополучно получить права.

Но это не всё. С 2021 по 2025 год заведующая писала в медицинскую карту этой же женщины ложные сведения. В документах значилось, что пациентка регулярно проходила осмотры, консультации и находилась в стойкой ремиссии. На самом деле никакого наблюдения не было.

В ходе следствия женщина полностью признавала вину, но в суде неожиданно изменила показания и отказалась от признания. Однако суд не поверил её новым доводам: вину подтвердили свидетели и материалы дела.

«Между тем преступные действия подсудимой с ч. 2 ст. 292 УК РФ суд переквалифицировал на ч. 1 ст. 292 УК РФ ввиду отсутствия последствий ее действий в виде существенного нарушения прав и законных интересов граждан, организаций и охраняемых законом интересов общества и государства», — говорится в сообщении.

В итоге суд приговорил экс-заведующую к штрафу в 100 тыс. рублей. К тому же полтора года она не сможет занимать руководящие должности в медучреждениях.