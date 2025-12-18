Ижевск. Удмуртия. Бывшего главного менеджера «Райффайзенбанк» в Ижевске признали виновным в незаконном доступе к защищенной компьютерной информации и её фальсификации.

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Удмуртии, всё произошло с января по март 2022 года. Менеджер хотел получить повышенную премию, поэтому воспользовался служебным доступом к банковской системе «Бизнес Партнер». Сотрудник вносил в неё ложные сведения о клиентах — индивидуальных предпринимателях. В системе появилась информация об открытых счетах для девяти человек, которые на самом деле не обращались в банк с такими заявлениями.

Бывший главный менеджер свою вину не признал. Он утверждал, что его оговорили коллеги.

В итоге бывший менеджер получил 1 год и 6 месяцев ограничения свободы. Ему назначили ряд запретов и обязанностей.

