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Видео о событийном календаре Удмуртии выиграло на туристическом кинофестивале «Диво мира-2024»

14:10, 23 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Видео о событийном календаре Удмуртии выиграло на туристическом кинофестивале «Диво мира-2024»
14:10, 23 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Удмуртия\n#фестиваль\n#победа\n#видеопроект\n#туризм
Фото: скриншот видео «Visit Udmurtia»
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Создатели рассказали в ролике о самых ярких мероприятиях и праздниках региона.

Ижевск. Удмуртия. На международном туристическом кинофестивале «Диво мира-2024» видео о событийном календаре Удмуртии признали лучшим. Об этом сообщает официальный республиканский туристский портал Удмуртии «Visit Udmurtia». 

Ранее в регионе сняли видео о мероприятиях, которые проходят в республике на протяжении года. На примере путешествующей семьи зрителей познакомили с различными фестивалями, спортивными соревнованиями, туристическими местами и праздниками Удмуртии. А также гостям показали разнообразие местных блюд и красоту природы. 

В финале жюри выбирало лучший видеопроект из 135 видео из 13 стран: Беларуси, Индонезии, Ирана, Казахстана, Китая, Киргизии, России, Таиланда, Танзании, Уганды, Узбекистана, Шри-Ланки и Эфиопии. Но экспертов настолько впечатлил разнообразный семейный отдых в Удмуртии, что они присудили ролику о Удмуртии первое место. 

«Это еще одно доказательство того, что путешествовать по Удмуртии всей семьей классно. И даже у членов жюри конкурса не осталось сомнений в этом!», — отмечает туристический портал Удмуртии «Visit Udmurtia».  

14:10, 23 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
100
0
#Удмуртия\n#фестиваль\n#победа\n#видеопроект\n#туризм