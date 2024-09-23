Видео о событийном календаре Удмуртии выиграло на туристическом кинофестивале «Диво мира-2024»

Ижевск. Удмуртия. На международном туристическом кинофестивале «Диво мира-2024» видео о событийном календаре Удмуртии признали лучшим. Об этом сообщает официальный республиканский туристский портал Удмуртии «Visit Udmurtia».

Ранее в регионе сняли видео о мероприятиях, которые проходят в республике на протяжении года. На примере путешествующей семьи зрителей познакомили с различными фестивалями, спортивными соревнованиями, туристическими местами и праздниками Удмуртии. А также гостям показали разнообразие местных блюд и красоту природы.

В финале жюри выбирало лучший видеопроект из 135 видео из 13 стран: Беларуси, Индонезии, Ирана, Казахстана, Китая, Киргизии, России, Таиланда, Танзании, Уганды, Узбекистана, Шри-Ланки и Эфиопии. Но экспертов настолько впечатлил разнообразный семейный отдых в Удмуртии, что они присудили ролику о Удмуртии первое место.

«Это еще одно доказательство того, что путешествовать по Удмуртии всей семьей классно. И даже у членов жюри конкурса не осталось сомнений в этом!», — отмечает туристический портал Удмуртии «Visit Udmurtia».