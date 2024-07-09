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Прокуратура Удмуртии проверит работу лагеря «Энергетик»

13:40, 09 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Прокуратура Удмуртии проверит работу лагеря «Энергетик»
13:40, 09 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
15
0
#Удмуртия\n#лагерь\n#Прокуратура\n#проверка
Фото: unsplash.com (Tegan Mierle)
15
0

Главе Якшур-Бодьинского района внесли представление.

Якшур-Бодья. Удмуртия. В Якшур-Бодьинском районе организовали проверку по факту открытия лагеря «Энергетик», который не получил положительное заключение СанПиНа. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии. 

Напомним, что по данным управления Роспотребнадзора по Удмуртии, 6 июля данный детский лагерь начал работать без получения положительного санитарно-эпидемиологического заключения. Также сотрудники управления выявили нарушения санитарных правил. 

8 июля прокуратура организовала проверку, а также внесла представление главе Якшур-Бодьинского района. По инициативе прокурора района следственными органами организована процессуальная проверка. 

Министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова в своих соцсетях отметила, что информация об открытии смены не поступала в администрацию Якшур-Бодьинского и в Минобрнауки региона. Она предложила ребятам продолжить отдых с 11 по 19 июля в лагере «Березовая роща», который находится рядом с «Энергетиком». Отмечается, что за это родителям не придётся доплачивать. 

Напомним, что 8 июля в Удмуртии из-за заболевания детей кишечной инфекцией в лагере «Алые зори» под Глазовом возбудили уголовное дело.  

13:40, 09 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
15
0
#Удмуртия\n#лагерь\n#Прокуратура\n#проверка