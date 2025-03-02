Удмуртия. Профилактическое мероприятие «Пешеход» пройдёт в Удмуртии. Об этом сообщили в Госавтоинспекции республики.

С 3 по 10 марта дорожные полицейские уделят особое внимание переходу пешеходами проезжей части в неустановленном для этого месте. Находящиеся в состоянии опьянения пешие участники движения будут удалены с проезжих частей. Вне населённых пунктов в тёмное время суток сотрудники Госавтоинспекции будут обращать внимание на людей, двигающихся по дороге без световозвращающих элементов.

Также будет проверяться состояние и обустройство пешеходных переходов на предмет соответствия требованиям нормативно-правовых актов.

18+