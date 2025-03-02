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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Удмуртии пешеходов проверят на соблюдение правил дорожного движения

11:12, 02 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
В Удмуртии пешеходов проверят на соблюдение правил дорожного движения
11:12, 02 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
187
0
#ГАИ\n#пешеходы\n#проверка\n#Удмуртия
Источник фото: УГАИ МВД по Удмуртии
187
0

Профилактические мероприятия начнутся 3 марта.

Удмуртия. Профилактическое мероприятие «Пешеход» пройдёт в Удмуртии. Об этом сообщили в Госавтоинспекции республики. 

С 3 по 10 марта дорожные полицейские уделят особое внимание переходу пешеходами проезжей части в неустановленном для этого месте. Находящиеся в состоянии опьянения пешие участники движения будут удалены с проезжих частей. Вне населённых пунктов в тёмное время суток сотрудники Госавтоинспекции будут обращать внимание на людей, двигающихся по дороге без световозвращающих элементов.

Также будет проверяться состояние и обустройство пешеходных переходов на предмет соответствия требованиям нормативно-правовых актов.

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11:12, 02 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
187
0
#ГАИ\n#пешеходы\n#проверка\n#Удмуртия