Ижевск. Удмуртия. Согласно федеральному закону «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», с 1 марта 2025 года экскурсоводы, гиды и проводники могут работать, если прошли обязательную аттестацию. Она нужна гидам, которые работают на маршрутах по районам и городам республики, а также экскурсоводам музеев, если они проводят экскурсии под открытым небом.

«Сусанин» решил подробнее узнать о данной аттестации и пообщался с министерством по туризму Удмуртии.

По данным на 1 марта, в Удмуртии есть 90 аттестованных экскурсоводов, в том числе один гид-переводчик. Всего министерство получило 120 заявок на прохождение аттестации. Но так как некоторые не смогли подтвердить профессиональный стаж в 5 лет или наличие дополнительного образования в сфере оказания услуг гида/экскурсовода, то тестирование проходили только 93 соискателя. Трое из них не справились.

Аттестация состоит из двух частей. Сначала экзаменуемому нужно пройти тест из 30 вопросов, связанных с профессией гида и с Удмуртией. Вопросы касаются истории, культуры и народных традиций Удмуртии, требований к построению маршрута, приёмов показа.

Например, люди должны рассказать, в каком районе находится наивысшая точка Удмуртии, что такое «веме», в какие годы Ижевск назывался Устиновым или какое каменное здание является самым старым в регионе.

Каждый раз для аттестации случайным образом выбираются разные вопросы из списка 100 вопросов, которые опубликованы на сайте министерства по туризму Удмуртии. Тест считается пройденным, если 23 ответа верны.

Далее проводится второй этап — практический. Экзаменующийся должен провести часть экскурсии на 10 минут или составить план маршрута. Для этого нужно вытянуть один из 21 билета, на котором указана территория и целевая аудитория. Также нужно рассказать о конкретном объекте показа на данном маршруте. Все билеты также опубликованы на сайте министерства по туризму Удмуртии.

Специалисты оценивают выполнение данного задания по шести критериям:

- соответствие выступления заданной теме и использование методических приемов;

- стройность и логичность речи;

- достоверность фактического материала;

- коммуникативные навыки;

- социально-психологические качества (гид должен располагать к себе);

- презентабельный внешний вид.

Этап считается пройденным, если зачтены минимум 4 критерия. Отмечается, что большинство соискателей набирали на этом этапе 5-6 «плюсов», а те, кто обнаружил серьёзные пробелы в своих знаниях, не прошли аттестацию.

Если оба этапа оказались пройдены, гидам выдают аттестаты и нагрудные идентификационные карточки. Они не только подтверждают высокий уровень профессионализма экскурсовода, но и позволяют оказывать услуги на туристских маршрутах.

Аттестации планируют продолжать, следующую проведут в апреле.