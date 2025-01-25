Роспотребнадзор в Удмуртии начал проверку воздуха в селе Чур после жалоб жителей

Якшур-Бодья. Удмуртия. Жители села Чур Якшур-Бодьинского района Удмуртии пожаловались в Роспотребнадзор на сильный запах продуктов нефтепереработки. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Удмуртии на своей странице «ВКонтакте».

По мнению местных жителей, неприятный запах связан с выбросами в атмосферу продуктов нефтепереработки заводом ООО «Квадрат-холдинг».

«В рамках рассмотрения обращений Управлением организовано контрольно-надзорное мероприятие с проведение лабораторных исследований атмосферного воздуха на границе жилой застройки», – говорится в сообщении Управления.

Глава района Андрей Леконцев также пообещал, что совместно с надзорными органами будет держать ситуацию на контроле.