Ижевск. Удмуртия. Проверку системы оповещения населения запланировали провести в Удмуртии 5 марта. Об этом в своём Телеграм-канале рассказал глава Комитета по делам ГО и ЧС в республике Андрей Шуткин.

В этот день специалисты проверят, как работает региональная и муниципальная системы оповещения. Электросирены и акустические устройства включат в 10:40.

Также сработает локальная система оповещения на гидротехническом сооружении Ижевского водохранилища. Локальная система состоит из датчиков контроля уровня воды, автоматизированных сирен и пультов управления. Её установили в январе 2025 года по заказу Минприроды Удмуртии и интегрировали в муниципальную систему оповещения города.

В 10:43 на одну минуту проверочный сигнал оповещения запустят в эфирах общероссийских общедоступных телеканалов и радиостанций.

Жителей Удмуртии просят отнестись к проверке спокойно и с пониманием.