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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Удмуртии 5 марта проверят систему оповещения населения

09:55, 03 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
В Удмуртии 5 марта проверят систему оповещения населения
09:55, 03 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
157
0
#Удмуртия\n#проверка\n#система оповещения
Источник фото: скриншот видео Андрея Шуткина
157
0

Также на минуту прервётся эфир на телеканалах и радиостанциях.

Ижевск. Удмуртия. Проверку системы оповещения населения запланировали провести в Удмуртии 5 марта. Об этом в своём Телеграм-канале рассказал глава Комитета по делам ГО и ЧС в республике Андрей Шуткин. 

В этот день специалисты проверят, как работает региональная и муниципальная системы оповещения. Электросирены и акустические устройства включат в 10:40. 

Также сработает локальная система оповещения на гидротехническом сооружении Ижевского водохранилища. Локальная система состоит из датчиков контроля уровня воды, автоматизированных сирен и пультов управления. Её установили в январе 2025 года по заказу Минприроды Удмуртии и интегрировали в муниципальную систему оповещения города. 

В 10:43 на одну минуту проверочный сигнал оповещения запустят в эфирах общероссийских общедоступных телеканалов и радиостанций. 

Жителей Удмуртии просят отнестись к проверке спокойно и с пониманием. 

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09:55, 03 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
157
0
#Удмуртия\n#проверка\n#система оповещения