Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 5 марта состоится Всероссийская тренировка перед началом досрочного периода сдачи ЕГЭ. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки Удмуртии.

Тренировку проведут для отработки технических решений, тестирования системы видеонаблюдения и обучения работников ППЭ. В мероприятии задействуют все пункты проведения экзаменов в Удмуртии.

С процедурой проведения экзаменов познакомятся выпускники, которые выбрали ЕГЭ по английскому языку и информатике.

«Дополнительно решается задача ознакомления выпускников с технологическими решениями при проведении устной части английского языка и информатики», — отметила начальник сектора оценки качества образования управления оценки качества и общего образования детей Минобрнауки Удмуртии Ольга Прокошева.

Всего в 2025 году ЕГЭ в Удмуртии напишут более 5 700 одиннадцатиклассников. Досрочный период сдачи экзаменов стартует с 21 марта.