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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Удмуртии 5 марта проведут тренировку перед досрочным периодом ЕГЭ

12:00, 28 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
В Удмуртии 5 марта проведут тренировку перед досрочным периодом ЕГЭ
12:00, 28 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
33
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ЕГЭ\n#проверка
Источник фото: Минобрнауки Удмуртии
33
0

Будут отработаны технические решения, пройдёт проверка систем видеонаблюдения.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 5 марта состоится Всероссийская тренировка перед началом досрочного периода сдачи ЕГЭ. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки Удмуртии. 

Тренировку проведут для отработки технических решений, тестирования системы видеонаблюдения и обучения работников ППЭ. В мероприятии задействуют все пункты проведения экзаменов в Удмуртии. 

С процедурой проведения экзаменов познакомятся выпускники, которые выбрали ЕГЭ по английскому языку и информатике. 

«Дополнительно решается задача ознакомления выпускников с технологическими решениями при проведении устной части английского языка и информатики», — отметила начальник сектора оценки качества образования управления оценки качества и общего образования детей Минобрнауки Удмуртии Ольга Прокошева. 

Всего в 2025 году ЕГЭ в Удмуртии напишут более 5 700 одиннадцатиклассников. Досрочный период сдачи экзаменов стартует с 21 марта. 

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12:00, 28 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
33
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ЕГЭ\n#проверка