Роспотребнадзор собрался закрыть детский лагерь «Энергетик» в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Детский лагерь «Энергетик» в Удмуртии решили временно закрыть из-за нарушений санитарного законодательства. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по УР во вторник, 9 июля.

В рамках плановой проверки ведомство выявило, что заезд детей в лагерь проходил без получения санитарно-эпидемиологического заключения; были обнаружены фрукты и овощи с признаками гнили и плесени; овощи и фрукты не имели документов, подтверждающих их безопасность. Недоброкачественную продукцию и продукцию без документов изъяли из оборота по предписанию ведомства.

По итогам проверки юридическое лицо вызвано на протокол об административном правонарушении по статье 6.6. КоАП РФ. В отношении хозяйствующего субъекта будет применена мера административного обеспечения в виде временного приостановления деятельности лагеря от 10 июля 2024 года.

Министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова также разъяснила в соцсетях, что муниципальный автономный детский лагерь «Энергетик» был заявлен на проведение 1 смены в Реестр лагерей с 6 по 20 июля. Но соответствующее разрешение не получил.

«6 июля лагерь открылся без полученного санитарно-эпидемиологического заключения. Заехали 172 ребёнка. Открытие без соответствующих документов является грубым нарушением законодательства. При этом информации об открытии смены ни в администрацию Якшур-Бодьинского района, ни в министерство от лагеря не поступало», — рассказала министр.

Она подчеркнула, что теперь лагерю необходимо вывезти детей. Сейчас решается вопрос о продлении смены в другом лагере. Это будет предложено всем родителям.

«А с лагерем будут разбираться в суде. На какой период он будет закрыт, зависит от скорости исправления замечаний», — резюмировала Светлана Болотникова.

На странице самого лагеря в соцсетях появилось сообщение, что отменяются 1 и 2 смены по техническим причинам. Все денежные средства за путёвки 2 смены будут возмещены в полном размере. Для возврата необходимо заполнить заявление и отправить фотографию заявления в сообщения группы с пометкой «2 смена».

Заявление о возврате средств на 1 смену за вычетом 4 дней отдыха необходимо передать при выезде ребёнка.