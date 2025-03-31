Ижевск. Удмуртия. По факту ДТП с багги в Ижевске проводится проверка. Об этом «Сусанину» сообщили в Госавтоинспекции Удмуртии.

Ранее в сообществе «Злой Ижевчанин» опубликовали видео, на котором водитель багги нарушает ПДД на дороге в Ижевске. В результате он врезался в один из автомобилей и скрылся.

Как сообщили в ГАИ, по факту ДТП проводится проверка.