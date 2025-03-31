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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Ижевске начали проверку по факту ДТП с багги

16:54, 31 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
В Ижевске начали проверку по факту ДТП с багги
16:54, 31 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
655
0
#Ижевск\n#проверка\n#ДТП
Источник фото: скриншот из видео
655
0

В соцсетях появилось видео, на котором водитель транспорта нарушает ПДД и врезается в чужой автомобиль.

Ижевск. Удмуртия. По факту ДТП с багги в Ижевске проводится проверка. Об этом «Сусанину» сообщили в Госавтоинспекции Удмуртии.

Ранее в сообществе «Злой Ижевчанин» опубликовали видео, на котором водитель багги нарушает ПДД на дороге в Ижевске. В результате он врезался в один из автомобилей и скрылся.

Как сообщили в ГАИ, по факту ДТП проводится проверка.

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16:54, 31 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
655
0
#Ижевск\n#проверка\n#ДТП