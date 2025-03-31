В соцсетях появилось видео, на котором водитель транспорта нарушает ПДД и врезается в чужой автомобиль.
Ижевск. Удмуртия. По факту ДТП с багги в Ижевске проводится проверка. Об этом «Сусанину» сообщили в Госавтоинспекции Удмуртии.
Ранее в сообществе «Злой Ижевчанин» опубликовали видео, на котором водитель багги нарушает ПДД на дороге в Ижевске. В результате он врезался в один из автомобилей и скрылся.
Как сообщили в ГАИ, по факту ДТП проводится проверка.
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