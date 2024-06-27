Глава Алнашского района Удмуртии пристыдил жителей деревни Кузюмово

Алнаши. Удмуртия. Жители деревни Кузюмово, что в Алнашском районе Удмуртии, поинтересовались у главы района судьбой деревенского детского сада, который планируют закрыть. Алексей Семёнов ответил на вопрос в ходе прямого эфира в соцсетях.

«Я этот вопрос помню, уважаемые жители деревни Кузюмово. Конечно, наверное, в этом есть и ваша вина, уважаемые и дорогие наши жители. Мы помним, проводили сход — было изначальное предложение садик перевести в здание Кузюмовской школы. Жители все отказались. На тот момент у нас была возможность провести ремонт и прочие работы, которые бы мы сделали по всем нормативам. К сожалению, вы отказались, учителя все отказались. Они у вас перешли на другую работу, начали ездить в школу в деревне Чем-Куюк. Детей из начальной школы Кузюмово тоже пришлось подвозить в Чем-Куюк», — прокомментировал Алексей Семёнов.

Он признал, что вопрос сложный, детей с каждым годом становится всё меньше. Кузюмовский детсад требует ремонта и теперь быстро решить вопрос не получится. На ремонт здания деревенской школы нужен отдельный дорогостоящий проект.