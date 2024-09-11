Более 300 фонарей установили за последний месяц на территории детских садов Ижевска

Ижевск. Удмуртия. За месяц на территориях ижевских детских садов установили 323 новых фонаря. Об этом сообщил глава города Дмитрий Чистяков в соцсетях.

«Комфорт и безопасность скоро почувствуют и воспитанники детского сада № 290. Сегодня завершились работы по модернизации освещения всей территории второго корпуса», — написал глава. Теперь учреждение будут освещать 18 новых светильников.

До 10 октября планируется смонтировать в общей сложности 1 655 современных фонарей в 133 детских садах. Отмечается, что их работа будет контролироваться с помощью диспетчерского пульта компании-оператора.