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Более 300 фонарей установили за последний месяц на территории детских садов Ижевска

13:45, 11 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Более 300 фонарей установили за последний месяц на территории детских садов Ижевска
13:45, 11 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
57
0
#Ижевск\n#благоустройство\n#детские сады
Фото: пресс-служба администрации Ижевска
57
0

До 10 октября планируется смонтировать 1 655 светильников.

Ижевск. Удмуртия. За месяц на территориях ижевских детских садов установили 323 новых фонаря. Об этом сообщил глава города Дмитрий Чистяков в соцсетях.

«Комфорт и безопасность скоро почувствуют и воспитанники детского сада № 290. Сегодня завершились работы по модернизации освещения всей территории второго корпуса», — написал глава. Теперь учреждение будут освещать 18 новых светильников.

До 10 октября планируется смонтировать в общей сложности 1 655 современных фонарей в 133 детских садах. Отмечается, что их работа будет контролироваться с помощью диспетчерского пульта компании-оператора.

13:45, 11 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
57
0
#Ижевск\n#благоустройство\n#детские сады