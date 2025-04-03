Ижевск. Удмуртия. В детском саду №9 Ижевска открылся музей дошкольного образования. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Раньше в информационно-методическом центре «Альтернатива» была создана экспозиция с несколькими стендами. Однако для накопленных архивов нашли новое помещение. Детский сад №9 стал площадкой музея, так как именно он был первым типовым садиком в столице Удмуртии. Построили здание в 1938 году в честь подвига ижевчанок, совершивших первый в стране женский мотопробег от Ижевска до Москвы на мотоциклах «ИЖ-7».

«В музее собраны все вехи становления дошкольного образования в нашем городе. Мы постарались представить весь пласт накопленных материалов: от цифровых технологий до бумажных. Сделано это специально под разные аудитории. <…> Наша цель – влюбить в профессию воспитателя, рассказать об истории и людях, которые ее писали», – поделилась заместитель главы администрации Ижевска по социальной политике Наталья Гвоздкова.

В музее собраны уникальные экспонаты игрушек, костюмов, спортивного инвентаря и архивные фотографии. Некоторые экспонаты передали детскому саду его выпускники. Например, костюм, сшитый ребенку на Новый год в честь первого полета человека в космос.

«Какие-то детали мы заменили, так как они были бумажные и за столько лет истлели. Но на шапочке осталась звезда, еще когда-то пришитая мамой ребенка», – рассказала заведующая детским садом №9 Татьяна Петрова.

Чтобы показать гостям весь накопленный материал, выставки будут меняться. В планах сделать экспозиции на темы: «Дошкольное образование города Ижевска: вчера, сегодня, завтра», «Мы в Удмуртии живем – поликультурное образование в детском саду», «Новогодний утренник в детском саду – экскурс в историю», «История игрушек» и другие. Помимо этого, педагоги разрабатывают программы экскурсий, мастер-классов и лекций. 0+

Прийти в музей смогут дошколята из других детских садов, педагоги, студенты, заинтересованные горожане. Для их удобства в музей организовали отдельный вход с улицы.

Создан и виртуальный музей дошкольного образования, где все желающие смогут онлайн прочитать архивные документы и посмотреть фотографии. 0+