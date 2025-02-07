Ершовка. Удмуртия. В детском саду села Ершовка, что в Удмуртии показали спектакль про Колобка, который собрался в армию. Об этом сообщается на странице учреждения в соцсетях.

«Наши воспитанники посмотрели сценку кукольного театра "Колобок идёт в армию". Краткое содержание: "Веселый Колобок рассказал всем встречающимся ему зверям, что он очень спешит, потому что хочет в армии служить! Однако, закатившись в детский сад, он узнаёт от ребят, что дети тоже хотят быть солдатами, но для этого нужно ещё подрасти! Дети, исполнили для Колобка песню про солдат! Колобок поблагодарил детей, вернулся к бабушке с дедушкой и решил: "Подрасту и тоже в армию пойду!"», — говорится в сообщении.

Телеграм-канал «Осторожно, новости!» получил комментарий от одного из сотрудников детсада: «Мы показали этот спектакль, чтобы донести до детей тему армии, потому что о ней очень сложно рассказать детям, чтобы было как-то интересно. Сейчас в детском саду месячник по военно-патриотическому воспитанию, поэтому стараемся внедрять эту тематику через все сферы деятельности».