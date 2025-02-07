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На спектакле в одном из детсадов Удмуртии Колобок рассказал, что хочет служить в армии

14:00, 07 февраля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
На спектакле в одном из детсадов Удмуртии Колобок рассказал, что хочет служить в армии
14:00, 07 февраля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
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0
#Удмуртия\n#детские сады\n#патриотическое воспитание
Источник фото: vk.com/club217396394
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Оказалось, что юные воспитанники тоже хотят быть солдатами.

Ершовка. Удмуртия. В детском саду села Ершовка, что в Удмуртии показали спектакль про Колобка, который собрался в армию. Об этом сообщается на странице учреждения в соцсетях.

«Наши воспитанники посмотрели сценку кукольного театра "Колобок идёт в армию". Краткое содержание: "Веселый Колобок рассказал всем встречающимся ему зверям, что он очень спешит, потому что хочет в армии служить! Однако, закатившись в детский сад, он узнаёт от ребят, что дети тоже хотят быть солдатами, но для этого нужно ещё подрасти! Дети, исполнили для Колобка песню про солдат! Колобок поблагодарил детей, вернулся к бабушке с дедушкой и решил: "Подрасту и тоже в армию пойду!"», — говорится в сообщении.

Телеграм-канал «Осторожно, новости!» получил комментарий от одного из сотрудников детсада: «Мы показали этот спектакль, чтобы донести до детей тему армии, потому что о ней очень сложно рассказать детям, чтобы было как-то интересно. Сейчас в детском саду месячник по военно-патриотическому воспитанию, поэтому стараемся внедрять эту тематику через все сферы деятельности».

14:00, 07 февраля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
22
0
#Удмуртия\n#детские сады\n#патриотическое воспитание