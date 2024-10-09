Метеостанция появилась в детском саду Камбарки благодаря гранту от ФЭО

Камбарка. Удмуртия. В камбарском детскому саду №6 «Лесовичок» открыли метеостанцию. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Детский сад находится на краю города, в лесной зоне, поэтому там активно идёт процесс экологического воспитания малышей. В этом году на прогулочном участке детсада появилась метеорологическая станция «Маленький синоптик».

Объект открыли благодаря участию и победе детского сада в благотворительном конкурсе социально значимых проектов от корпорации «Росатом» ФГУП «Федеральный экологический оператор» (ФЭО). На закупку необходимого оборудования учреждение получило грант в размере 147 тыс. рублей.

Основной целью конкурса является поддержка инициатив НКО и содействие духовно-нравственному развитию жителей Удмуртии, где создаётся инфраструктура для обращения с отходами I и II классов.

На церемонии открытия, помимо перерезания ленточки и выступления творческих коллективов, определили и прогноз погоды на ближайший день.

Напомним, ранее сообщалось, что «ФЭО» поддержит три проекта в Камбарском районе. Помимо метеостанции, на конкурс были представлены проекты «Семейный полигон» от Камской средней школы и «Центр притяжения поколений» от Шольинской средней школы. Задумки должны реализовать до 15 декабря.