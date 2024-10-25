Из-за роста цен меню в детсадах Удмуртии стало слишком однообразным

Ижевск. Удмуртия. Сделать более разнообразное меню планируют в детских садах Удмуртии. Об этом сообщает Минобрнауки республики.

«В последнее время участились звонки с просьбой пересмотреть меню в детских садах. Со слов родителей, продукты, которыми кормят ребёнка, однообразны. При рассмотрении этих вопросов был проведён мониторинг по выполнению норм по основным продуктам питания. На данный момент этот показатель в норме, но находится на нижней границе. Причина — рост цен на продукты питания», — отметили в министерстве.

Для того, чтобы питание было разнообразным и соответствовало санитарным нормам СанПиН 2.3/2.4.3590-20, в Минобрнауки УР проанализируют всю информацию, в том числе обращения родителей и заведующих детских садов. Вопрос будет обсуждаться с родителями и представителями общественных объединений, затем будет выработан документ по решению этой проблемы.

В министерстве также напомнили, что работает горячая линия по вопросам организации питания в образовательных организациях +7 (3412) 223-041.

Кроме того, свои предложения по решению проблемы жители республики могут направить на почту: mail@mo.udmr.ru