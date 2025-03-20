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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Количество изучающих удмуртский язык воспитанников детсадов Ижевска снизилось до 160 в 2024 году

11:20, 20 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Количество изучающих удмуртский язык воспитанников детсадов Ижевска снизилось до 160 в 2024 году
11:20, 20 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
56
0
#Ижевск\n#детские сады\n#удмуртский язык
Источник фото: ИА «Сусанин»
56
0

В администрации города разработали дорожную карту с целью масштабировать и популяризировать этот государственный язык.

Ижевск. Удмуртия. Количество детей, которые углублённо изучают в детских садах Ижевска язык, культуру и быт удмуртского народа, ежегодно снижается. Такие данные содержатся в постановлении администрации города, находящемся в документах 40-й сессии Городской думы.

Так, в 2021 году в детских садах города удмуртскую культуру и язык изучали 1 058 детей; в 2022 году — 864 ребёнка; в 2023 году — 450; в 2024 году — 160.

Татарскую культуру и язык изучали в 2021 году 124 ребёнка; в 2022 году — 123; в 2023 году — 127; в 2024 году — 192.

Еврейскую культуру и язык в 2021 году изучали 54 малыша; в 2022 году — 45; в 2023 году 31; в 2024 году — 41.

При этом татарский и еврейский языки на протяжении указанного срока изучают лишь в единственных детсадах (№107 и №280). А вот детсадов с изучением удмуртского в 2021 году было 15 штук, а в 2024 году их осталось всего 2.

С целью масштабирования и популяризации удмуртского языка в 2024 году Управление образования Ижевска разработало Дорожную карту по реализации этнокультурного образования до 2030 года.

 

 

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11:20, 20 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
56
0
#Ижевск\n#детские сады\n#удмуртский язык